Казань, 25 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждены 25 168 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 45 человек, накануне — 46, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 22 107 ковид-пациентов, скончались 672 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 53 человека, количество летальных исходов увеличилось на три.

Госпитализировали за прошлый день 16 заболевших, 29 человек лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 28 носителей вируса, шестеро проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 24 августа было выявлено 19 536 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 6 804 510.

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