Чебоксары, 25 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии завершено расследование и ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора детского лагеря. Его обвинили в получении взятки и присвоении средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры и следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал экс-директор муниципального унитарного предприятия «Детский оздоровительный лагерь «Звездный», расположенного в Цивильском районе. Следствием установлено, что в мае 2019 года он получил 14 тыс. рублей взятки.

«Деньги предназначались за приём в лагерь двух детей в одну из смен без отсутствия на то оснований и без соответствующих путёвок», — считают правоохранители.

Также злоумышленника обвинили в присвоении более 185 тыс. рублей, которые, как считает следствие, он получал в виде подотчёта для приобретения различных товаров и услуг для нужд учреждения.

«Часть присваивал, предоставляя в бухгалтерию подложные документы об их целевом использовании», — полагают в надзорном ведомстве.

В следственном управлении отмечают, что в ходе следствия фигурант уголовного дела возместил ущерб. Его обвинили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и трёх эпизода присвоения с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Дело передано в суд.

В администрацию Цивильского района следователем внесено представление. Судом наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах вынесен обвинительный приговор местному жителю, которого считали посредником при передаче взяток за организацию отсрочки и освобождения от армии.

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