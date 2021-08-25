Оренбург, 25 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Оренбурге продолжаются восстановительные работы на водоводе в переулке Дальний. Выход воды удалось полностью перекрыть, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Откачка воды

Три дома по-прежнему остаются без водоснабжения. На подтопленной территории продолжается откачка воды.

«Обследование подтопленных домовладений и гаражей будет проведено комиссионно. Решение о компенсации причиненного ущерба будет принято после составления актов и проведенной оценки», — заявил директор по правовым вопросам «Росводоканал Оренбург» Максим Феофилактов.

Напомним, утром 25 августа в переулке Дальний произошел прорыв водовода диаметрам 500 мм. Вода хлынула на улицу, подтопив домовладения, дорогу, гаражи. В соцсети появились фото последствий коммунальной аварии — колеса легковых машин полностью оказались под водой.

По факту значительной утечки воды из-за аварии прокуратура организовала проверку. «В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг как по причинам произошедшей аварии, так и по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения», — отметили в ведомстве.