Ставрополь, 25 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Жителям Ставрополья предложили определиться с вопросом о праздновании дней городов и сел. Опрос по этой теме запустил 25 августа на своей странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора Ставрополья День России в Ставрополе

Он напомнил, что осенью по традиции в Ставропольском крае жители празднуют День города Ставрополя и День края, а также дни других населенных пунктов. Праздники проходят весело, многолюдно. Однако в текущем году ситуация с коронавирусом в регионе остается очень сложной.

«Эпидобстановка в нашем крае пока остаётся непростой. И коронавирус по-прежнему опасен. Как вы думаете, нужно ли в этом году праздновать Дни городов и сёл в традиционном формате? Или стоит отказаться от больших праздничных мероприятий, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется?» — задал вопрос губернатор своим подписчикам.

За два часа с момента размещения опроса 58% респондентов высказались «за» празднование дней городов и сел. Считают праздники ненужными 42% ставропольцев.