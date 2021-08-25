Ярославль, 25 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовных дел, связанных с избиением в лифте пациентки, которую везла бригада скорой психиатрической помощи. Об этом сообщает официальный сайт СКР.

Yarnews.net Кадр избиения

«В средствах массовой информации было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославского областного психиатрического диспансера, прибывшие на вызов, избили пациентку. Следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и ч.1 ст. 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь). В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в Следственном комитете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Ярославле 23 августа. На видеозаписи видно, как двое сотрудников больницы наносят женщине удары в лифте по туловищу и голове. Медики уже уволены.