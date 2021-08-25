Москва, 25 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Америка решила выбросить на мировой рынок 20 млн баррелей нефти, так как пытается освободить свои забитые нефтехранилища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя соответствующую новость.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Их понять можно. У них все нефтехранилища, особенно на фоне пандемии, забиты. И им нужно получить свободное пространство, — сказал экономист. — Это не из-за того, что им денег не хватает, а вопрос чисто технический. Если они выкинут такой объем нефти, то в момент цена упадет, и упасть она может достаточно сильно. Но на общий тренд это не повлияет, и ОПЕК на это никак не отреагирует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что если страны ОПЕК снимут ограничения на добычу нефти, то это может привести к обвалу цен на топливо.