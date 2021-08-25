Москва, 25 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены интервалы между поездами, сообщили 25 августа в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

В пресс-службе уточнили, что интервалы увеличены на южном участке фиолетовой ветки в направлении из центра. Причина — проверка инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве высадили деревья и кустарники у станции Большой кольцевой линии метро «Петровский парк».