Астрахань, 25 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Арбитраж Астраханской области 11 октября 2021 года начнёт рассматривать иск Росрыболовства к рыболовецкому колхозу «Лотос». Речь идёт о досрочном расторжении «договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

Иск подан в середине августа 2021 года. Дело приняла судья Лаврентьева. Федеральное агенство по рыболовству требует досрочно расторгнуть договоры о закреплении квоты биоресурсов не только во внутренних морских водах России, но и в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне страны и Каспийском море. В деле фигурируют три договора от 2018 года, по которым определялась доля вылова биоресурсов «для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства».

Рыбколхоз «Лотос» создан в 1993 году и входит в состав Астраханского ревсоюза сельхозкооперативов. Учредители колхоза — Николай, Сергей и Василий Паршины, Виктория Коверчик и Александр Высотин.

Схожий иск ведомство подало и к рыболовецкой артели «Маяк», но его до 16 сентября 2021 года оставили без движения. Речь также идёт о досрочном расторжении договора на квоту.