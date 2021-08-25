Пенза, 25 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 236 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне заболели 235 человек. По опубликованным данным общероссийского оперативного штаба на 25 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 62 124 заражения.

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Выздоровели за все время 49 806 ковид-пациентов, за сутки — 325 человек. Скончались от COVID-19 всего 2053 жителя, в том числе за последние 24 часа — 13 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции до 30 сентября продлили режим повышенной готовности.

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