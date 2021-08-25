Село Владимировка, Еврейская АО, 25 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Уровень реки Амур снижается на всех гидропостах в Еврейской автономии. Вода ушла из четырёх домов, остаются затопленными 93 строения, в которых живут 210 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе правительства региона.

ГУ МЧС РФ по Амурской области Паводок

Читайте также: В Еврейской автономии спадает паводок, в воде пока остаются 93 дома

Подтопленными остаются 19 населённых пунктов и 41 участок автодорог. Под водой по-прежнему находятся 489 придомовых территорий и 2345 дач. Свои дома покинули 22 жителя, в том числе шесть детей. В пунктах временного размещения находятся девять человек.

Самая сложная ситуация — в населённых пунктах Смидовичского района. В селе Владимировка подтоплены 64 дома, в Приамурском — 24, в Осиновке — три. Пока не уходит вода из шести социальных учреждений в посёлке Ленинское. Подтоплены 14 450 га земли, которую обрабатывают 217 сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень паводка на реке Амур сегодня находился у села Троицкое Нанайского района в Хабаровском крае.