Химки, Московская область, 25 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Новая детская поликлиника начала работать в подмосковных Химках. Об этом 25 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

Медицинское учреждение расположено по адресу: микрорайон Сходня, улица Мичурина, 31А, строение 1. Поликлиника разделена на три отделения: педиатрическое, диагностическое и физиотерапевтическое. Её запуск повысит качество и доступность медпомощи детскому населению, уверена зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«В условиях дневного стационара маленькие пациенты смогут проходить реабилитацию после перенесенных заболеваний дыхательной системы», — сказала Стригункова.