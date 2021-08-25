Москва, 25 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Дефицит на мировом рынке полупроводников приведет не к обвалу, а разработке новых технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы консалтинговой компании Boston Consulting Group, согласно которым кризис на рынке полупроводников может обернуться падением глобального производства автомашин.

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«Я этот тезис про кризис полупроводников слышу уже лет семь, — признался Остапкович. — Но пока никакого кризиса нет. Напряженность есть. Но мир развивается, и технологии развиваются. Возможно, что завтра придумают какую-то новую конструкцию. Если есть дефицит, то значит, вся научная мысль погружается в то, как этот дефицит ликвидировать. И наверняка найдут способ, чтобы создать нормальный спрос на полупроводники. Причем в этом как раз заинтересована автомобильная отрасль. А это богатая отрасль. Она будет лоббировать и добиваться новых принципов. Так что я не жду какого-то катастрофического обвала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что нехватка электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности в России сохранится до конца 2021 года.