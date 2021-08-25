Минск, 25 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко занимается выращиванием арбузов на своем приусадебном участке не в целях пиара, а таким образом экспериментирует, проверяя наработки белорусских ученых. Он заявил об этом 25 августа во время рабочей поездки в Логойский район Минской области, его слова приводит пресс-служба белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Арбузы — это не потому, что пиар какой-то… Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей — это вопрос номер один», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что этим выращиванием лично проверяет наработки ученых Белоруссии.

При этом президент Белоруссии также отметил негативные моменты, которые связаны в республике с бесхозяйственным отношением к технике и урожаю в ходе текущей уборочной кампании.

«Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность — это катастрофа. С этим надо заканчивать», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он выращивает на территории своей резиденции арбузы, картофель и другие культуры, урожай которых передает в детские дома и дома престарелых.