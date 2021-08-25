Уфа, 25 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. 299 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в республике выявили 55 238 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе справились с ней 51 025 человек, в том числе за минувшие сутки победили вирус 397 человек.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в республике констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 1029 таких пациентов. Прививку от этой инфекции получили 1 119 014 человек, завершили вакцинацию 938 772 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 августа в регионе за сутки выявили 300 новых носителей коронавируса.