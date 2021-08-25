Краснодар, 25 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтвержден 251 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 24 августа, сообщалось о 252 носителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 49 случаев, в Сочи — 33, в Лабинском районе — 23, в Горячем Ключе — 19, в Геленджике — 12, в Курганинском районе — 10. По девять заболевших в Анапе, Туапсинском, Красноармейском и Усть-Лабинском районах. По семь положительных результатов в Павловском и Кущевском. По шесть — в Мостовском и Приморско-Ахтарском. По пять — в Белоглинском и Каневском», — сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 65 467 человек, выздоровели 48 870 пациентов, скончались 5 033 человека.

В стационарах региона с коронавирусом находятся 3 475 пациентов, дома лечатся 8 089 человек. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 115 человек (накануне — 105), на экстракорпоральной мембранной оксигенации находятся девять пациентов.