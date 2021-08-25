Москва, 25 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. После 2014 года на Украине главным критерием отбора исторических личностей, к которым апеллирует государственная идеология, стало максимально негативное отношение к русским. При этом абсолютно не принималось во внимание, что это были за персонажи, каких взглядов они придерживались, в чьих интересах действовали и каким образом закончили свою жизнь. Об этом пишет в своей статье на news-front.infoДмитрий Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В результате героями и символами Украины — анти-России являются такие одиозные исторические фигуры, как кавалер ордена Иуды гетман Иван Мазепа, который предал Петра I и переметнулся к шведам накануне Полтавского сражения. А после разгрома войска Карла XII бежал в Османскую империю, где и умер в изгнании, пока османы торговались с русскими по сумме вознаграждения за выдачу перебежчика», — поясняет автор.

Он также напомнил, что официальная «реабилитация» Мазепы произошла ещё на заре украинской «незалежности», когда в 1992 году его изображение появилось на банкноте в 10 гривен.

«Впоследствии бывший «красный директор», тогдашний премьер-министр, а затем президент Украины Леонид Кучма писал в своём опусе с характерным названием «Украина — не Россия», что он поддерживал изображение Мазепы на денежной купюре, дескать, Мазепа «олицетворяет для нас Альтернативу».

Другим персонажем украинского национального пантеона стал ярый националист и организатор еврейских погромов Симон Петлюра, возглавлявший в 1918—1920 гг. Директорию УНР.

Примечательно, что именно Петлюра стал могильщиком «соборной незалежной Украины», провозглашённой 22 января 1919 г. после принятия «Акта злуки» между УНР и ЗУНР. Год спустя потерпевший поочерёдно поражения от белых и красных очередной украинский гетман бежал к полякам, где торжественно подарил им Западную Украину в обмен на обещание помочь ему изгнать большевиков из Киева и Поднепровья.

Эта польско-украинская авантюра в конечном итоге потерпела фиаско, после чего в Варшаве открыто намекнули Петлюре о нежелательности его дальнейшего пребывания на польской территории. Бывший «головной атаман» украинской Директории перебрался в Париж, где выпущенная Самуилом Шварцбурдом в отместку за еврейские погромы пуля поставила финальную точку в его жизни.

И, наконец, героизация нацистских преступников, таких как Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Андрей Мельник и других главарей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «шуцманшафт-батальонов», начатая при Ющенко и доведённая до крайней степени абсурда после 2014 года.

Оправдание и глорификация тех, кто являлся носителями осуждённой Нюрнбергским трибуналом идеологии нацизма, прислуживал гитлеровским захватчикам и выполнял по их приказанию самую грязную работу, убивая десятки и сотни тысяч невинных людей, лишает украинское политическое образование не только права на некогда подаренные большевиками советской Украине русские территории, но и права на существование как таковое», — пишет Дмитрий Павленко.

По его словам, тот факт, что откровенно расистский и террористический режим по-прежнему сохраняется в самом центре Европы, можно объяснить исключительно существующей геополитической борьбой и короткой памятью коллективного Запада, быстро забывшего, чем закончились попытки вскормить и умиротворить бесноватого фюрера, чтобы затем натравить его на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор отмечал, что ему удивительно, как Украина при крайне благоприятных стартовых условиях, с доставшимся в наследство от Советского Союза колоссальным экономическим потенциалом, за несколько лет превратилась в европейский аналог Афганистана или Сомали.

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