25 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Платон Беседин, , 18:41 — REGNUM «Жизнь только подражает искусству», — известная фраза Оскара Уайльда. И есть страна, которая почти идеально иллюстрирует данный принцип. Вчера она отпраздновала 30 лет независимости. Украина.

Достоинство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В лучших традициях хоррора юбилею предшествовали своего рода знамения. Заглох танк на майдане. В Херсоне рухнул флагшток. Список долог. Не обошлось и без социальной драматургии. Знаковой группе Green Grey так и не дали выступить на концерте ко Дню независимости. Вокалист посмел высказаться против дискриминации русского языка в стране — и всё, до побачення! А ведь главный хит Green Grey — один из символов независимой Украины.

К слову, именно музыка — одно из главных достижений независимой Украины. Скрябин, Вопли Видоплясова, Green Grey, Братья Гадюкины — действительно классные коллективы. Да и с украинской поп-музыкой всё довольно неплохо. Правда, Марув? Да и половина российской эстрады — выходцы с Украины. Ну, а лучшей и по-прежнему самой актуальной песней независимой Украины, как по мне, можно считать «Маленькую стаю» «Братьев Карамазовых».

С современной украинской литературой всё также довольно неплохо. Есть знаковые украиноязычные писатели: Сергей Жадан, Тарас Прохасько, Любко Дереш. И есть писатели русскоязычные: Алексей Никитин, Максим Матковский, Анатолий Крым. И, конечно, большая поэзия — один Александр Кабанов чего стоит! Беда в том, что в принципе существует это кощунственное разделение — на украиноязычных и русскоязычных. Разделение искусственное, призванное разорвать и культуру, и народ Украины.

Гоголь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В «Опасной книге» блестящий публицист Константин Кеворкян даёт прекрасный анализ того, как нацистская пропаганда использовала культуру в своих бесчеловечных целях. Нечто похожее сделали и на Украине. Культура и язык не стали объединяющей надстройкой, а, наоборот, использовались как ездовые собаки политической колесницы войны. И под соответствующим контролем были воспитаны штурмовые батальоны так называемой новой украинской интеллигенции. Именно она сыграла ключевую — разрушительную — роль в майданах 2004 и 2014 годов.

Провидчески писал об этом ещё Николай Трубецкой. Сужение культуры полезно в первую очередь для бездарных творцов, желающих, с одной стороны, сохранить себя против конкуренции, а с другой стороны — для узких и фанатичных краевых шовинистов. Такие люди, пишет Трубецкой, и будут главным образом выступать против общерусской культуры. Сужение культуры на Украине обогатило узкий круг интеллигенции и политики, но, по факту, искорёжило целый народ. Но — это уже я, а не Трубецкой — то, что мы увидели под видом новой украинской культуры в итоге — такой себе Франкенштейн из польских, австро-венгерских, ещё каких-то нарративов-деталей.

История Украины — это во многом история двух сторон, история мутации и трансформации, странная история доктора Джекила и мистера Хайда, в которой наркотиком становится националистический дурман, странным образом существующий без самой нации. И это тоже из области мифов. Когда одни вопрошают: «Где вы видели в Украине бандеровцев?» Пока те ходят с факелами на площадях. А другие вещают о националистах, но ирония в том, что те обслуживают чьи угодно интересы, но только не украинские.

Отсутствие нации в случае Украины есть в том числе и прямое следствие деформации культуры. Хотя предпосылки для другого итога были. Лев Гумилёв писал о пассионарном взрыве — и нечто похожее я наблюдал во время последнего майдана. Однако случилось то, что в социальной психологии называют «эффектом Люцифера», когда, в общем-то, хорошие люди превратились в инфернальную массу. И это тоже вполне себе кинематографическая история: бесы разрушения вырвались наружу — и никто не в силах их обуздать.

Древнейшая история Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Корень зла тут во многом в том, что сама идея новой Украины не утверждающая, а отрицающая. Направленная не на созидание, а на разрушение. Леонид Кучма ёмко сформулировал это в тезисе «Украина — не Россия». Вот, собственно, и вся национальная идея. В ней нет утверждающей сути, оттого образуется пустота, которую в свою очередь заполняют мифы. От украинцев Адама и Евы до великого «Здобулы». Новая украинская реальность сплетена из бесконечного числа мифов.

А меж тем Украина могла бы пойти совсем иными путями. Например, дополнить общерусскую культуру, сохранив свой индивидуализм. Или, что правильнее, стать ядром великой цивилизации, не стучась в двери европейского предбанника, не педалируя тему «младшего брата», а заявляя о себе как об истоке. Говоря просто, не изгонять Булгакова с Украины, как делается сейчас, а, наоборот, всячески притягивать его к себе.

Тем более что на украинской территории проживало 35 миллионов русских людей. Что было делать им и с ними? Вместо защиты и понимания их резали по-живому, когда ты либо украинец, либо русский — выбирай врага, взбирайся на баррикады. Хотя именно эти люди и были солью украинской земли. Гоголь писал об этом так: «Никак не дал бы преимущества ни малороссу перед русским, ни русскому пред малороссом. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую».

Чисто писание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Впрочем, после 91 года Украина пошла ещё дальше, нежели просто отрицание России в себе и себя в России. Она стала чем-то вроде обратной стороны Украины, таким себе кошмарным подсознанием. Её Чёрным вигвагом. Был такой, если помните, в сериале «Твин Пикс». Таинственное место с двойниками и демонами.

Это место ирреально, оно напоминает облако хаоса. И там, как в сновидении, пишется невероятная история, сотканная из, казалось бы, случайных событий по самым невероятным сценариям. Там не хотят рациональных вещей — там требуют всего и сразу. Там прошлое важнее будущего. Там реализуется альтернативный сценарий. Ведь только на Украине многие люди пошли голосовать не за реального человека, а за экранного персонажа. Привет Зеленкскому/Голобородько! Всё в лучших традициях постмодернизма.

Трагикомично, не правда ли? И рано или поздно за всё придётся платить. Вот и повелитель томоса Пётр Порошенко облит зелёнкой. Потому что Чёрный вигвам — это лишь тень. Когда-то из неё придётся выйти. Как после этого сохранить разум? Как сохранить свою целостность? Личности или государства. Ведь демоны, которые обещали помощь, сами захотели властвовать и совершили подлог. Но сколь бы ни были сладостны дурманные сны, однажды всё-таки придётся проснуться. Или уже навсегда затеряться в параллельной реальности. Вот и Украина делает этот сложный, фундаментальный выбор.