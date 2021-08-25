Нью-Йорк, США, 25 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Вупи Голдберг всё ещё хочет исполнить главную роль в сериале «Доктор Кто». Об этом 25 августа сообщает портал Comicbook.

Джоди Уиттакер в роли Доктора Кто

Актриса обратилась к продюсерам шоу с соответствующей просьбой, при этом отметив, что она понимает, что эта роль ей не очень подходит.

«Я хотела быть Доктором Кто, и я все еще хочу, — сказала Голдберг, — я думаю, что это будет означать эволюцию в сторону американца, и я не знаю, правильно ли это для Доктора Кто».

Ранее текущая исполнительница роли Доктора Кто Джоди Уиттакер объявила, что покинет проект сериала в 2022 году. BBC выпустит три финальных спецвыпуска шоу с её участием.