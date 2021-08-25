ФСБ опубликовала видео задержания участников «Катиба Таухид валь-Джихад»*
Москва, 25 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В сети появилось видео спецоперации ФСБ против участников террористической организации «Катиба Таухи валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видео опубликовал телеграм-канал «Медиа».
На кадрах видно, как подозреваемых задерживают в разных регионах страны, в том числе в Москве. После их доставляют в отделения. При обыске у задержанных нашли запрещенную литературу и сим-карты.
Как сообщало ИА REGNUM, главарь и участники межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны в Москве и ещё трёх российских регионах. Всего был задержан 31 человек.
По данным ФСБ, участники группировки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, помогали деньгами террористам в Сирии и призывали к совершению терактов.