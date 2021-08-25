Пермь, 25 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Пермском крае 24 августа в ряде районов воздух прогрелся до +32°С. В результате обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха как минимум за последние 45 лет, сообщает телеканал «РифейПермь» со ссылкой на специалистов научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

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Так, в поселке Кын 24 августа зафиксировано +31,9°С. Предыдущий суточный рекорд был установлен в 2004 году, тогда температура воздуха составила +31,7°С. В Октябрьском столбики термометров достигли отметки +31,5°С, что стало суточным максимумом с 1976 года.

В юго-восточной части региона средняя суточная температура воздуха до сих пор держится выше +20°С, что превышает климатическую норму на 6−7 градусов.

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, 22 августа в Прикамье были перекрыты суточные, а местами и декадные максимумы температуры воздуха.

Максимальная температура воздуха в Чайковском 21 августа составила +38,6˚С, что стало новым историческим температурным максимумом для всей территории Пермского края.