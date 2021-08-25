Джакарта, 25 августа 2021, 11:50 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что правительство продолжает готовить Лабуан Баджо для проведения саммита G20 в 2022 году, сообщает Antara.
По словам министра, Лабуан Баджо станет вторым местом проведения международных мероприятий, помимо Бали.
Туристические достопримечательности Лабуан Баджо привлекают иностранных туристов. До 2019 года количество иностранных туристов в Лабуан Баджо достигло 256 170 человек.
Туризм в провинции Восточная Нуса-Тенггара имеет огромный потенциал как с точки зрения природы, так и с точки зрения культуры.