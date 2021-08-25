Берлин, 25 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Компания Porsche представила рестайлинговые спорткары Taycan и Taycan Cross Turismo 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Porsche Porsche Taycan и Taycan Cross Turismo

Отличительной особенностью новинок стали яркие оттенки, которые были популярны в прошлом веке. Например, кузов моделей может быть окрашен в классический красный рубин 90-х годов или в яркий кислотно-зеленый цвет.

Модернизированные Taycan и Taycan Cross Turismo теперь имеют планировщика турбо-зарядки. Данная функция позволяет нагреть аккумулятор для того, чтобы уменьшить время зарядки.

Кроме того, новые модели Taycan получили функцию дистанционной парковки, которая позволяет машине самостоятельно заехать на парковочное место или выехать из него. Причем осуществляется данная функция при нажатии кнопки и без участия водителя.

Ранее Porsche провел испытания модели 911 GT3 RS нового поколения неподалёку от трассы Нюрбургринг.

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