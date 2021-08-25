Сеул, 25 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В первой половине 2021 года в Южной Корее на свет появились 136 917 младенцев, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, это самый низкий показатель за первые два квартала с 1981 года.

Известно, что в первом квартале на свет появились 70 519 младенцев, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А во втором квартале — 66 398 младенцев, что на 2,7% меньше, чем год назад.

Число смертей увеличилось на 0,2%, до 152 606 человек.

Между тем в стране было зарегистрировано 96 265 браков, что на 11,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число разводов, напротив, увеличилось на 0,2%, до 51 430 случаев.