Омск, 25 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Восемь пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 1930 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 70 947 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 51 573 человека.