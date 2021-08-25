Берлин, 25 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Экспорт из Германии в Россию увеличился на 14 процентных пунктов за первое полугодие 2021 года, а импорт из России — на 36 процентных пунктов. Об этом глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес сообщил 25 августа на пресс-конференции в Берлине.

Emanuele Rossini Франкфурт-на-Майне

По словам Хермеса, импорт вырос из-за подорожания энергоносителей, а экспорт — на фоне заметного роста конъюнктуры в РФ.

Глава OAOEV заявил о важности ожиданий от будущего правительства Германии. Одно из требований немецкого бизнеса — улучшение отношений с Россией и использование различных форматов диалога.

OAOEV был создан в 1952 году для того, чтобы представлять экономические интересы ФРГ в странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. В комитет входят сотни предприятий.

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