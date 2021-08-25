Париж, 25 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб ПСЖ отклонил предложение мадридского «Реала» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе. Об этом 25 августа сообщает TF1.

Sandro Halank Килиан Мбаппе

По информации издания, ПСЖ не заинтересован в том, чтобы продавать Мбаппе за €160 млн. При этом ожидается, что «Реал» предпримет ещё одну попытку купить форварда.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, его действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.