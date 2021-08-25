Киев, 25 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Для того, чтобы соответствовать критериям Европейского союза (ЕС), Украине, Молдавии и Грузии нужно работать примерно 20 лет. Такое мнение 25 августа высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

President.ee Керсти Кальюлайд

«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не соответствует критериям членства. Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдете к этой готовности», — сказала она.

Кроме этого, Кальюлайд отметила, что, возможно, для Украины, Молдавии и Грузии необходим «какой-то промежуточный этап» и добавила, что в настоящее время у всех трех стран имеются проблемы с судами.

«Вы не подходите под требования членства в ЕС», — пояснила президент Эстонии, добавив при этом, что Евросоюзу можно было бы вести себя смелее в вопросе расширения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что принятие Украины в состав Европейского союза в ближайшие годы является маловероятным.