Тихорецк, Краснодарский край, 25 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Более 300 боеприпасов, обнаруженных возле частного дома в Тихорецком районе Краснодарского края, уничтожили взрывотехники Росгвардии, сообщили 25 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Боеприпасы были обнаружены при проведении земляных работ, на место были вызваны правоохранители. Взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии на месте обследовали траншею и обнаружили около 300 снарядов.

В общей сложности специалисты извлекли из грунта 304 боеприпаса времен Великой Отечественной войны: 86 разнокалиберных артиллерийских снарядов, 217 50-мм минометных мин, одну ружейная граната. Все боеприпасы были уничтожены с соблюдением мер безопасности.

Добавим, что в тот же день при сельхозработах в поселке Тихоньком Тихорецкого района были обнаружены две 82-мм минометные мины, они также были обслудованы и затем уничтожены взрывотехниками.