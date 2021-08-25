Москва, 25 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение продлить программу льготного кредитования для семей с детьми. Это очень актуально, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области Льготная ипотека

«Основная часть населения для кого сейчас востребовано жилье — это именно молодые семьи с детьми. Данное решение очень востребовано именно в настоящее время, когда возобновляются объемы строительства жилья в России.

Семьи могут получить материнский капитал и использовать его именно на улучшение жилищных условий, что в основном и делается.

Таким образом, наличие льготной ипотеки, материнский капитал, делают жилье значительно более доступным для семей.

Помимо этого, такое продление программы позволит быстрее достигать плановых показателей, указанных в национальном проекте «Жилье и городская среда».

До 2023 года и далее важно сохранять стабильность на рынке жилья, недопущение его перегрева, обеспечение адекватного спроса и предложения на жилье.

Одновременно важно поддерживать стабильность российской банковской системы для недопущения нарастания ипотечного пузыря», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Семейная ипотека» до 2024 года.

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