Калуга, 25 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего калужанина, который обвиняется в убийстве, сообщили 25 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Расследование уголовного дела было начато после поступления сообщения о безвестном исчезновении 68-летнего мужчины. По данным следствия, 3 декабря 2019 года утром мужчина ушел с одного из калужских заводов, на котором работал, и пропал. В ходе расследования следователи вышли на личность одного из знакомых пропавшего и выяснили, что в тот день они вместе отмечали день рождения. В ходе следственного действия, на балконе квартиры подозреваемого были обнаружены останки человека, завернутые в полиэтиленовые пакеты. По версии следствия, в ходе бытового конфликта хозяин квартиры ударом ножа в шею убил гостя, а затем расчленил тело, упаковал части в пакеты и хранил у себя на балконе.

На допросе обвиняемый признался в совершении преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.