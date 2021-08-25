Саратов, 25 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Саратовской области привито против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 25 августа 617 102 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

И А REGNUM Вакцинация

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За сутки первым компонентом вакцины привили 3903 жителя. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 542 169 человек, в том числе за сутки — 5754 саратовца.

Как сообщало ИА REGNUM, принуждения к вакцинации от коронавирусной инфекции в России быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин.

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