Пермь, 25 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Перми следователи проводят проверку по факту избиения 13-летней девочки. Подросток пострадала во время конфликта со своей знакомой 2006 года рождения, сообщает СУ СКР по региону.

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По предварительным данным, ссора произошла вечером 16 августа у здания по шоссе Космонавтов. Девушки била свою жертву ногами и руками.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

Стоит отметить, ранее в интернете появилось видео жестокого избиения девочки. Противница била ее ногами и руками, таскала за волосы. Когда упала, начала колотить ногами по голове. Как утверждают пользователи соцсетей, жестокость на видео снимал другой ребенок.

«А что удивляться?! Мы сами таких вырастили. Мы сами их воспитали! Поколение дегенератов», — оставил комментарий подписчик соцсети.

Большинство комментаторов осуждающе отметило, что «звери растут» и охарактеризовало оператора и насильницу как «чудовища мололетние». Но нашлись и те, кто вспомнил былые годы и сказал, что и раньше дрались, причем не менее жестоко. Просто тогда не был смартфонов, поэтому разборки между подростками оставались за кадром.