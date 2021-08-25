Москва, , 11:38 — REGNUM Основная причина превращения Украины в failed state кроется в интегральном пещерном национализме по лекалам Дмитрия Донцова, на который сделала ставку постсоветская политическая верхушка Киева, представленная как вчерашними партийными и комсомольскими работниками, так и бывшими диссидентами либерального и умеренно-националистического толка. Об этом пишет в своей статье на news-front.info Дмитрий Павленко.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он также отмечает, что ему удивительно, как Украина при крайне благоприятных стартовых условиях, с доставшимся в наследство от Советского Союза колоссальным экономическим потенциалом, ещё в начале 1990-х годов на фоне остальных бывших советских республик выглядевшая едва ли не как островок стабильности и безопасности, за несколько лет превратилась в европейский аналог Афганистана или Сомали.

По словам автора, в процессе передела власти и собственности, когда значительная часть населения Украины в одночасье оказалась в условиях выживания, а ситуация стала балансировать на грани социального взрыва необходимо было любой ценой дискредитировать те идеалы и ценности, которые ещё совсем недавно служили олицетворением достойной и справедливой жизни.

Поэтому не случайно, что заинтересованная в реализации местечковых амбиций и в реализации собственных экономических интересов украинская верхушка подняла на щит лозунг «Геть вiд Москвы». Сначала в его кучмовском «лайт-варианте» — «Украина — не Россия», а затем при Ющенко и в особенности после государственного переворота 2014 года в позиционировании Украины как анти-России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины в 2010—2014 гг. Николай Азаров отмечал, что в настоящее время Украина являет собой хрестоматийный пример несостоявшегося государства.

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