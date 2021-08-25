Москва, 25 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Объявлены даты и места проведения полуфиналов конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Очные оценочные мероприятия для участников молодежного направления конкурса пройдут в трех городах России с сентября по октябрь 2021 года.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

На конкурс «Мастера гостеприимства. Студенты» поступило более 9000 заявок. Дистанционный этап конкурса для участников молодежного направления завершился 28 февраля, после чего конкурсанты обучались в проектной мастерской. Теперь успешно прошедшим онлайн-этапы предстоит соревноваться на очных полуфиналах.

«В этом году мы впервые запустили отдельное направление в конкурсе «Мастера гостеприимства» специально для студентов. Очные полуфиналы пройдут в Петрозаводске (Республика Карелия), Железноводске (Ставропольский край) и Ульяновске. Именно из этих субъектов поступило больше всего регистраций на молодежный трек. Мы очень благодарны регионам за поддержку проекта», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Даты полуфиналов:

Полуфинал в Петрозаводске — с 15 по 17 сентября;

Полуфинал в Железноводске — с 24 по 26 сентября;

Полуфинал в Ульяновске — с 12 по 14 октября.

«На полуфиналах конкурсантам предстоит решать групповые задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. Поскольку наш конкурс напрямую связан с туристической сферой, в каждом центре полуфинала для участников предусмотрена экскурсионная программа, в отличие от основного конкурса, она будет проходить в квестовом формате. Также студентов ждут образовательные и спортивные активности», — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» Богдан Кондратов.

По итогам очных соревнований будут определены более 150 лучших участников, которые в финале поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.

«Мы очень рады, что на базе конкурсов рождаются востребованные жизнью проекты, которые в дальнейшем реализуются в события федерального и регионального масштаба. Считаю, что для студенческих инициатив нужна такая отдельная дискуссионная площадка, на которой студенты смогут предложить свои идеи и впоследствии получить возможности для их реализации. Вовлечение в деятельность, воспитание будущих лидеров мнений — одна из приоритетных задач Федерального агентства по делам молодежи», — отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий.