Полуфиналы «Мастера гостеприимства. Студенты» пройдут в трех городах РФ
Москва, 25 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Объявлены даты и места проведения полуфиналов конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Очные оценочные мероприятия для участников молодежного направления конкурса пройдут в трех городах России с сентября по октябрь 2021 года.
На конкурс «Мастера гостеприимства. Студенты» поступило более 9000 заявок. Дистанционный этап конкурса для участников молодежного направления завершился 28 февраля, после чего конкурсанты обучались в проектной мастерской. Теперь успешно прошедшим онлайн-этапы предстоит соревноваться на очных полуфиналах.
«В этом году мы впервые запустили отдельное направление в конкурсе «Мастера гостеприимства» специально для студентов. Очные полуфиналы пройдут в Петрозаводске (Республика Карелия), Железноводске (Ставропольский край) и Ульяновске. Именно из этих субъектов поступило больше всего регистраций на молодежный трек. Мы очень благодарны регионам за поддержку проекта», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Даты полуфиналов:
- Полуфинал в Петрозаводске — с 15 по 17 сентября;
- Полуфинал в Железноводске — с 24 по 26 сентября;
- Полуфинал в Ульяновске — с 12 по 14 октября.
«На полуфиналах конкурсантам предстоит решать групповые задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. Поскольку наш конкурс напрямую связан с туристической сферой, в каждом центре полуфинала для участников предусмотрена экскурсионная программа, в отличие от основного конкурса, она будет проходить в квестовом формате. Также студентов ждут образовательные и спортивные активности», — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» Богдан Кондратов.
По итогам очных соревнований будут определены более 150 лучших участников, которые в финале поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.
«Мы очень рады, что на базе конкурсов рождаются востребованные жизнью проекты, которые в дальнейшем реализуются в события федерального и регионального масштаба. Считаю, что для студенческих инициатив нужна такая отдельная дискуссионная площадка, на которой студенты смогут предложить свои идеи и впоследствии получить возможности для их реализации. Вовлечение в деятельность, воспитание будущих лидеров мнений — одна из приоритетных задач Федерального агентства по делам молодежи», — отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий.