Якутск, 25 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Управление автомобильных дорог Якутии подписало контракт на проведение оценки технического состояния автодорог региона. Стоимость услуг превышает 71,1 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Svetlana Ivanova Дорога. Якутия

Реализация контракта будет проходить в рамках программы «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020−2024 годы». Полная стоимость договора — 71 183 330 рублей. Источник финансирования — средства дорожного фонда республики. Завершить работы должны до 30 апреля 2023 года.

В 2021 году планируется обследовать 26 участков дорог общей протяженностью 3251,83 км, а в 2022 году еще 26 участков на 3251,83 км.

«Уточненная протяженность автомобильных дорог может не совпадать с заявленной. В этом случае стоимость работ не подлежит пересчету», — отмечается в техзадании.

Исполнителем выбран проектно-изыскательский кооператив «Азимут» из Хабаровска.

По данным ЕГРЮЛ, компания-исполнитель основана в 1989 году. Учредителями выступали Надежда и Виктор Лопашук. Последний также является председателем.

По открытым данным, кооператив был поставщиком почти 200 госконтрактов на общую сумму свыше 708 млн рублей.