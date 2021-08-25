Симферополь, 25 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Попасть на торжественные линейки в школах Республики Крым 1 сентября родители первоклассников смогут лишь при предоставлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила 25 августа на заседании оперативного штаба министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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«День знаний должен пройти для всех детей, он будет в разобщённом формате. Для первых классов — на свежем воздухе, родители должны предоставить QR-коды и находиться в масках», — сообщила Лаврик.

При этом для остальных классов линейки будут проводиться без присутствия родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе подтверждено 69 211 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 277 человек, скончались 2 108 пациентов.