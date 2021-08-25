Омск, 25 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 389 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 70 947. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в областном оперативном штабе.

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Общее число выздоровевших ковид-пациентов в регионе — 51 573 человека. За последние сутки коронавирус победили 324 омича.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Омской области был подтверждён 391 случай заражения SARS-CoV-2, выздоровели 323 человека.