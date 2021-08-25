Москва, 25 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Не исключено, что российский строительный сектор не сможет нарастить запланированные объемы строительства нового жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«В РФ поставлена задача строить по 120 млн квадратных метров в год. Чтобы сделать 120 млн, надо сделать задел в 150 млн, потому что 30 млн обязательно не введут. И при стоимости квадратного метра примерно в 60 тысяч рублей на эскроу-счетах должно лежать чуть ли не 7 трлн рублей. Это огромная сумма, — сказал Остапкович. — А строительство — это потребление. Это не создание турбин, которые будут дальше создавать капитал. Получается, что банки будут кредитовать потребление, а не инвестиции. Таким образом, кредиты на строительство забирают у реальной экономики кредиты на капитальные затраты. Кроме того, хочется спросить, есть ли у строителей такое количество стройматериалов и такое количество рабочих рук».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко заявил, что сбалансировать спрос и остановить рост цен поможет увеличение объёмов ввода жилья.