Ижевск, 25 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 августа прививку от коронавируса сделал 329 054 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса. Мурманск

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Второй компонент препарата получили 281 005 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1453 жителя республики. 3812 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 16 159 человек, за день количество вакцинированных увеличилось на 752 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа в республике провели 1 525 873 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3004 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4748 исследований.

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