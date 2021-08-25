Москва, 25 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Когда гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко говорит о том, что рост цен на жилье в России можно остановить путем увеличения объемов его строительства, то возникает вопрос: смогут ли жители РФ покупать эти квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

image4you Жилье

«В принципе он прав. Он говорит согласно классической экономике. Чем больше возможность спроса, тем ниже цена. Чем больше вы настроите объектов, тем выше будет конкуренция, и цена будет падать. Но если разбирать отрицательные факторы наращивания объемов строительства, то стоит задуматься о том, насколько наше население платежеспособно и готово к акцентированному увеличению квадратных метров жилья, — сказал Остапкович. — То есть будут ли покупать эти новые квартиры? Высокодоходное население уже выкупило жилье и для себя, и для своих детей. Стало быть, новые квадратные метры — это должно быть какое-то демократическое жилье по демократическим ценам. И смогут ли люди со средним доходом и с учетом ипотечного кредитования выкупить такое количество жилья?»

Как заявил Остапкович, однозначного ответа на этот вопрос нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мутко заявил, что цены на жилье в России с начала 2021 года выросли на 13%.