Киев, 25 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Самые сложные международные переговоры, которые за годы своих полномочий в качестве президента Украины Леониду Кучме довелось проводить, были с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом бывший глава государства заявил в интервью изданию «Украинская правда».

President.gov.ua Леонид Кучма

«С Россией. С Путиным», — сказал политик.

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Кучма подчеркнул, что «уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение».

«Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось», — признался бывший лидер Украины.

В качестве примера он привёл Тузлинскую косу в Керченском проливе, конфликт вокруг которой между Россией и Украиной произошёл в 2003 году. Тогда власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Тамани в сторону Тузлы. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства президентов Кучмы и Путина, чьи переговоры длились несколько часов. Тогда строительство сооружения было приостановлено. Стороны подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.