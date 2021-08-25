Берлин, 25 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Компания Opel представила двухместный электрокар Rocks-e Tiny EV, предназначенный для молодых людей в возрасте от 15 лет, получивших водительские права класса AM. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Opel Opel Rocks-e Tiny EV

Стоит отметить, что водительские права категории AM дают право управлять транспортными средствами с максимальной конструкционной скоростью до 45 км/ч.

Rocks-e Tiny EV скорее является модернизированным Citroen Ami. Это даже не автомобиль, а лёгкий квадроцикл. Мощность электромотора новинки составляет всего 8 л. с., а запаса аккумуляторной батареи хватает только на 75 км пути.

Подзаряжается модель от обычной бытовой розетки. Причем полностью зарядить батарею можно за 3,5 часа. Длина новинки равна 2,41 м.

На авторынке Германии новинка появится осенью текущего года.

Напомним, серийное производство российских электромобилей Zetta начнется до конца 2021 года.

Читайте также: Great Wall представил новые электрокары White Cat и Small Wildcat