Уфа, 25 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Более 50 млн рублей выделили на переоборудование библиотек в Башкирии. Об этом 25 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

По его словам, в республике создают модельные библиотеки. Современные пространства для чтения в республике уже созданы в Илишевском, Дюртюлинском, Туймазинском, Благоварском и Караидельском районах.

«Раньше сюда приходили в основном штудировать учебники, а теперь можно почитать свежие газеты и журналы, сыграть в настольные игры, посмотреть фильмы и отдохнуть на уютных пуфах», — сообщил глава региона, добавив, что на переоборудование этих пространств из федерального и республиканского бюджетов было выделено 52,5 млн рублей. Работы ведутся в рамках реализации национально проекта «Культура».

Он также сообщил, что переоборудовать библиотеки также будут в Дуванском, Иглинском, Ишимбайском, Кигинском, Кугарчинском, Салаватском, Стерлитамакском, Чекмагушевском и Учалинском районах. Обновленные библиотеки в этих районах планируют открыть уже в текущем году.