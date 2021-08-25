Ижевск, 25 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 25 августа выявили 225 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста носителей вируса с начала пандемии. Накануне было подтверждено 224 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 45 210 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 27 детей в возрасте до 14 лет и 28 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 225 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 36 930 человек. Скончались 1494 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 15 летальных случаев, накануне скончались 13 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6786 жителей. Из числа получающих лечение 5806 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1264 человека — в состоянии средней степени тяжести, 276 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии ряд категорий граждан получил возможность пройти ревакцинацию от коронавируса. Так, повторно сделать прививку от коронавируса получили возможность лица старше 60 лет, которые прошли первичную вакцинацию более полугода назад, а также медицинские работники на аналогичных условиях.

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