Москва, 25 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Ребенок не может резко перестроится с отдыха на учёбу в школу поэтому детей детей нужно готовить к школе заранее, постепенно меняя режим дня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Очень важно за одну-две недели до 1 сентября необходимо перевести ребенка на режим дня, который будет в школе. Также нужно организовать место для занятий, где все необходимые предметы находятся под рукой, это мобилизует ребенка.

Родители должны помнить, что у детей могут быть кризисные периоды, когда учеба дается особенно тяжело, и они быстро устают. В частности, это первые четыре недели учебного года, конец полугодия и первая неделя после зимних каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, при выборе школьных ранцев и портфелей и рюкзаков обязательно следует смотреть на маркировку.

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