Карабаш, Челябинская область, 25 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Челябинской области 34-летний житель Карабаша осуждён за убийство своей сожительницы. Преступление было совершено днём 5 ноября 2020 года, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, эти граждане распивали спиртное и между ними возник бытовой конфликт. Гражданин облил женщину бензином и поджёг. Соседи смогли потушить огонь. Пострадавшую доставили в больницу и там она скончалась.

Суд назначил обвиняемому 16 лет лишения свободы. Их он будет отбывать в колонии строгого режима.