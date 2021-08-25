Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Джейк Джилленхол присоединился к проекту киноадаптации комикса Oblivion Song Роберта Киркмана и Лоренсо де Феличи. Об этом 25 августа сообщает портал Screen Rant.

(сс) Benjamin Linh VU Комиксы

Джилленхол исполнит в фильме главную роль, производством ленты займётся кинокомпания New Republic Pictures. Отмечается, что, по мнению членов команды актёра, картина может положить начало новой кинофраншизе.

Название Oblivion Song можно перевести как «Песня забвения», сюжет комикса рассказывает о том, как около десяти лет назад 300 тыс. жителей штата США Филадельфия пропали в Обливионе — локации в ином измерении, представляющем собой постпокалиптические пустоши. В центре повествования находится мужчин Нейтан Коул, который на протяжении многих лет пытается спасать пропавших.