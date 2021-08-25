Владикавказ, 25 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Темпы вакцинации против коронавируса в Северной Осетии гораздо ниже, чем в других субъектах России. Особенно низки они среди пожилых граждан. Об этом сообщил 24 августа врио министра здравоохранения Сослан Тебиев в ходе заседания очередного оперативного штаба.

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По его словам, приняли участие в кампании по вакцинации почти 126 тыс. жителей, среди которых около 26 тыс. человек — представители старшего поколения.

«Провакцинировано 125 476 человек, что составляет 38%. При этом, среди лиц старше 65 лет вакцинировано всего 25 627 жителей, что составляет 17%. Это крайне низкий показатель, практически в два раза ниже, чем по России», — приводит словам главы минздрава «15-й Регион».

В минздраве отметили. Что всего в РСО-Аланию поставлено 157 422 доз вакцины против коронавируса.

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