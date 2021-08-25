Москва, 25 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Противоминная защита акваторий военно-морских баз ВМФ России будет усилена робототехническим комплексом (шифр «Янтарь»), который впервые представлен Средне-Невским судостроительным заводом и калининградским Научно-коммерческим проектно-производственным предприятием (НКППП) «Идробалтика» на форуме «Армия-2021». Об этом 25 августа сообщил гендиректор НКППП Сергей Цуркан.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

«Противоминная оборона акваторий военно-морских баз ВМФ может быть значительно укреплена многофункциональным робототехническим комплексом «Янтарь», который с помощью собственных телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов способен эффективно искать, идентифицировать, классифицировать и уничтожать подводные объекты при значительном волнении моря и в условиях нулевой видимости», — приводит его слова ТАСС.

Также гендиректор НКППП рассказал, что в состав названного комплекса входят телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), которые могут нести разную по массе полезную нагрузку.

При этом они могут находить мины используя собственные гидроакустические станции и телекамеры, а также на них можно устанавливать полезные нагрузки для уничтожения мин. Помимо того, ТНПА имеют специальный радиобуй для управления ими по радиоканалу.

Кроме этого, комплекс «Янтарь» можно размещать на боевых кораблях для того, чтобы у последних появилась возможность самостоятельно преодолевать минные заграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство обороны России приняло решение об оснащении новейших ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР).