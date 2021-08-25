Новосибирск, 25 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы» — главная тема VIII Международного форума технологического развития «Технопром», который заработал в Новосибирске сегодня, 25 августа. В открытии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Правительство Новосибирской области «Технопром»

«Форум традиционно проходит здесь, в Новосибирске, на гостеприимной площадке Экспо, где созданы все комфортные условия для того, чтобы наилучшим образом продемонстрировать текущий статус нашего научно-технологического развития и определиться с направлениями по достижению лидерства в сферах, которые определены правительством в рамках Государственной научно-технологической программы. Лидерство российской науки является одной из ведущих тем, которой сейчас занимается правительство России. Для его достижения прикладываются серьёзные усилия, и площадка этого форума как нельзя более лучше подходит для того, чтобы мы могли здесь работать, объединять свои усилия, знания, обмениваться ими, подписывать контракты», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что «Новосибирская область — регион опережающего научно-технологического развития».

«И, исходя из этого, в последние годы здесь многое делается для того, чтобы здесь было комфортно учиться, проводить исследования, привлекать талантливую молодёжь со всей страны и из-за рубежа», — сказал Фальков.

Губернатор Андрей Травников пожелал организаторам и участникам сделать дискуссии на площадках форума содержательными.

«Мы взяли такой тренд с 2019 года — поменьше презентаций, представления наших организаций, компаний, достижений, побольше острых дискуссий как раз по поводу проблем научно-технологического развития страны и внедрения инноваций во все отрасли нашей экономики», — подчеркнул он.

Напомним, что VIII Международный форум технологического развития «Технопром-2021» пройдёт под знаком Года науки и технологий, объявленного в стране Указом президента РФ Владимира Путина.